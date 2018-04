Kurz und Wallner trafen einander am Rande der Verleihung des "Top 100"-Wirtschaftspreises Anfang April in einem Dornbirner Gasthaus zu einem Gespräch. Das Foto dieses Treffens postete der Landeshauptmann, respektive sein Social Media-Team, anschließend auf Facebook, im Hintergrund an der Wand das gerahmte Bild einer Asiatin mit einer langen Zigarre im Mund.

Daraufhin seien aus ÖVP-nahen Kreisen Rückmeldungen eingegangen, die darauf hinwiesen, die Zigarre auf dem Bild könnte mit einem Joint verwechselt werden, erklärte ein Sprecher Wallners auf Nachfrage. Das Foto wurde retuschiert, die rauchende Frau durch eine unauffällige Landschaftsaufnahme ersetzt. "Wir wollten nicht, dass das Bild im Bild die Aufmerksamkeit bekommt, so ist das Ganze überhaupt erst entstanden. Im Nachhinein war das natürlich ein Blödsinn und tut uns sehr leid", entschuldigte er sich im Namen des Social Media-Teams.

"Wir haben uns zu viele Gedanken über das ursprüngliche Bild gemacht", räumte er ein. Über die Konsequenzen habe man zu wenig nachgedacht. "Das war ein großer Fehler unserer Teams. Nun müssen wir die Häme der Republik ertragen."

Die Facebook-Gemeinde spart tatsächlich nicht mit Spott und macht auch ihrem Ärger Luft. Neben weiteren retuschierten Hintergrundbildern - eines trägt etwa die Aufschrift: "Hier könnte Ihre Werbung stehen" - tauchte etwa ein Bild Wallners und Kurz' in türkisen Anzügen auf. Ein Facebook-User schrieb versehen mit einem Tränen lachenden Smiley: "Let's go Orbanistan ÖVP". Eine Frau machte sich Gedanken, "welche Tricksereien angewendet werden, um wirklich 'brandheiße' Themen vor uns zu verbergen". "Ist das der Stil von "Türkis?" fragte sie in ihrem Posting. "Wegen so einer Lächerlichkeit in die Trickkiste zu greifen, zeugt in meinen Augen von fehlender Wertschätzung den Wählern gegenüber."