Diebstahl in Kittsee: Beute in Wiener Wohnung gebunkert .

Die Polizei hat nach einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) vergangenen Freitag fünf Personen festgenommen. Die vier Slowaken und ein Wiener wurden nach kurzer Flucht geschnappt, berichtete die Polizei am Montag.