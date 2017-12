Die 24-jährige Salzburgerin Stadlober klassierte sich am Sonntag im Skiathlon nach 7,5 Kilometern in der klassischen und 7,5 in der freien Technik wie bei der WM im heurigen Februar an der sechsten Stelle. Stadlober hatte 1:04,9 Minuten Rückstand auf die siegreiche Charlotte Kalla. Die schwedische Siegerin der Auftakt-Tour in Ruka baute mit dem elften Weltcupsieg ihre Gesamtführung aus.