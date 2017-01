Ustjugow prolongierte seine Siegesserie .

Der Russe Sergej Ustjugow hat am Freitag auch das fünfte Rennen der Tour de Ski der Langläufer gewonnen und damit seinen Rekord ausgebaut. Schon mit vier Siegen in Folge hatte er in der elfjährigen Geschichte dieses Events eine Bestmarke fixiert. Am Dreikönigstag setzte er sich über 10 km Skating hauchdünn 0,4 Sekunden vor dem Franzosen Maurice Manificat durch, baute damit die Gesamtführung aus.