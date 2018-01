Coleman schlug 20 Jahre alten 60-m-Weltrekord .

US-Sprinter Christian Coleman ist am Freitag die 60 Meter in 6,37 Sekunden gelaufen und hat damit einen fast 20 Jahre alten Weltrekord auf dieser Distanz geschlagen. Der Vizeweltmeister in der 100-m-Königsdisziplin verbesserte bei einem Hallenmeeting in Clemson (US-Staat South Carolina) die am 3. Februar 1998 in Madrid von Maurice Greene aufgestellte Bestmarke um 0,02 Sekunden.