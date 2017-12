Keine Parkscheine am 8. Dezember in Wien nötig.

"In Wien können Parkscheine laut ÖAMTC am Freitag, 8. Dezember, grundsätzlich im Handschuhfach bleiben. Zu Mariä Empfängnis haben Geschäfte zwar offen, die Kurzparkzonen sind jedoch an gesetzlichen Feiertagen außer Kraft", berichtete der ÖAMTC am Mittwoch in einer Aussendung

Ausnahmen seien Bahnhofs- und Spitalsbereiche und die Parkzone rund um die Stadthalle. In diesen Bereichen gelten natürlich auch am 8. Dezember die jeweils beschilderten Parkregelungen, erinnern die ÖAMTC-Experten.

Vorsicht vor den Anrainerparkplätzen

In den Bezirken 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 und 12 gibt es laut ÖAMTC zusätzlich zu den Kurzparkzonen Anrainerparkplätze. Diese dürfen ausnahmslos 24 Stunden pro Tag sieben Tage die Woche nur von Anrainern mit entsprechendem Parkpickerl sowie von Behinderten mit Ausweis benützt werden. Also auch nicht von Motorrädern und Mopeds! Kosten 36 Euro.

Der ÖAMTC rät: Sollte man einen Parkplatz in einem der genannten Bezirke gefunden haben, sollte man sich unbedingt vergewissern, ob es nicht ein Anrainerparkplatz ist.