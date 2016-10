Junge Frauen holen bei Alkoholkonsum auf .

Nach einer am Dienstag veröffentlichten Studie legen junge Frauen in den westlichen Industriestaaten im Alter zwischen 18 und 27 Jahren inzwischen ein ähnliches Trinkverhalten an den Tag wie ihre männlichen Altersgenossen - und das nicht nur bei der Menge von Alkohol, die sie konsumieren, sondern auch, wenn es darum geht, durch überhöhten Konsum die Gesundheit zu ruinieren.