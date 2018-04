Zu Fuß gehen spart jährlich 530.000 Tonnen an CO2 .

Ein durchschnittlicher Österreicher geht jeden Tag für Alltagserledigungen 660 Meter zu Fuß. Dadurch werden jährlich in Österreich rund 530.000 Tonnen an Kohlendioxid eingespart. Auf der Gegenseite ist jede zehnte Autofahrt kürzer als 1,4 Kilometer, also in Fußweite, teilte der Verkehrclub Österreich (VCÖ) am Freitag mit.