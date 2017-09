Platter warnt vor SPÖ-FPÖ-"Wahlzuckerln" .

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat vor SPÖ-FPÖ-"Wahlzuckerln" in der Nationalratssitzung am 12. Oktober - also drei Tage vor der Wahl - gewarnt. "Wenn es in einem Wahlkampf nicht gut läuft, kann das zu unüberlegten Handlungen führen", erklärte Platter. Tirols Landeschef zeigte sich überzeugt, dass FPÖ und SPÖ gemeinsam Ideen "aushecken".