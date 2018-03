Fourcade erstmals nicht am Podest .

Ausgerechnet im letzten Rennen des Winters hat es Biathlon-Superstar Martin Fourcade am Sonntag in Tjumen als 19. erstmals nicht auf das Podest geschafft. Der neunfache Saisonsieger holte sich nach dem siebenten Gesamtweltcup in Serie und den anderen drei Disziplinwertungen aber trotzdem auch noch die kleine Massenstart-Kristallkugel. Der Sieg ging überraschend an den Russen Maxim Zwetkow.