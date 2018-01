Topspiel zum deutschen Rückrundenstart .

Wegen der Mitte Juni beginnenden Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) startet die deutsche Fußball-Bundesliga außergewöhnlich früh in die Rückrunde, die am Freitagabend (20.30 Uhr) mit dem Topspiel des Tabellenvierten Bayer Leverkusen gegen überlegenen Spitzenreiter Bayern München eröffnet wird. Bereits 13 Punkte trennen die beiden Clubs bei Saisonhalbzeit.