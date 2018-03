Wiesberger tat sich als Nummer 52 des Turniers gegen den US-Topfavoriten anfangs etwas schwer. Longhitter Johnson führte im Austin Country Club bis zum fünften Loch 1 auf, ehe sich der Österreicher erfing und noch vor dem Turn sogar in Führung ging. Nach einem weiteren Wasserball von Johnson ging Wiesberger auf der elf erstmals sogar mit 2 auf in Führung, verlor aber postwendend die beiden nächsten Löcher.

Nach einer Score-Teilung auf der 14 spielte Wiesberger aber die nächsten zwei Spielbahnen erneut besser als "DJ" und lag zwei Spielbahnen vor Schluss erneut zwei Löcher voran. Als auf der 17 nach einem missglückten Putt klar war, dass Superstar Johnson das Match nicht mehr gewinnen kann, stand Wiesbergers vorzeitiger Sieg fest.

Nächster Gegner heißt Kevin Kisner

Wiesbergers nächster Gegner Kevin Kisner hätte sein Match gegen Adam Hadwin bei einer 1-Loch-Führung ebenfalls auf der 17 vorzeitig gewinnen können. Der Amerikaner verlor aber das Loch und musste sich am Ende mit einer Punkteteilung zufriedengeben.

Beinahe das Comeback des Tages gelang Rory McIlroy. Der als Nummer 6 eingestufte Weltranglisten-Siebente, dem vergangene Sonntag beim Arnold Palmer Invitational in Orlando der erste Turniersieg seit 2016 gelungen war, lag gegen Peter Uihlein (57.) nach 13 Spielbahnen schon 5 down zurück. McIlroy kämpfte sich mit drei gewonnenen Löchern zwar noch auf 2 down zurück, ehe er auf der 17 doch noch die vorzeitige 2&1-Entscheidung zugunsten des US-Außenseiters hinnehmen musste. Will McIlroy ins Achtelfinale, muss er seine ausständigen Matches wohl gewinnen.