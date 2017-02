Der Slowene distanzierte bei seinem ersten Weltcup-Erfolg Olympiasieger Matthias Mayer um 0,19 Sekunden. Eine Hundertstel langsamer als der Kärntner war der norwegische Lokalmatador Kjetil Jansrud, der als Dritter die Führung im Abfahrtsweltcup übernahm.

Hannes Reichelt lag als Achter (+0,60 Sek.) nach 37 Läufern ebenfalls auf Top-Ten-Kurs.

Weltcup-Leader Marcel Hirscher sowie seine ebenfalls auf Technikbewerbe spezialisierten Verfolger Henrik Kristoffersen und Alexis Pinturault, die ex aequo hinter dem Salzburger auf dem zweiten Platz im Gesamtranking liegen, waren in Norwegen nicht am Start.