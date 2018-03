Mickelson holte ersten Sieg seit fast fünf Jahren .

Phil Mickelson hat nach fast fünf Jahren wieder ein PGA-Turnier gewonnen. Der 47-jährige US-Amerikaner setzte sich am Sonntag (Ortszeit) bei der World Golf Championship in Mexiko-Stadt im Stechen am ersten Extraloch gegen Landsmann Justin Thomas durch. Bernd Wiesberger verbesserte sich mit einer starken 66 auf Platz 30. In der Weltrangliste ist der Österreicher aber nur noch 54.