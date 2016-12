Mikaela Shiffrin auch im Sestriere-Slalom unantastbar .

Mikaela Shiffrin hat am Sonntag den Weltcup-Slalom der Damen in Sestriere gewonnen und ihren 23. Weltcupsieg gefeiert, den dritten in dieser Saison. Die US-Amerikanerin setzte sich 1,09 Sekunden vor der Slowakin Veronika Velez Zuzulova und 1,21 vor der Schweizerin Wendy Holdener durch. Beste Österreicherin wurde Bernadette Schild als Zehnte (2,75).