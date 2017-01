Mindestens elf Tote bei Waldbränden in Chile .

Bei den katastrophalen Bränden in Chile sind bisher elf Menschen ums Leben gekommen. Die Regierung bestätigte am Freitagabend (Ortszeit), dass ein neues Opfer in der Umgebung der Stadt Constitucion, 300 Kilometer südlich von Santiago de Chile, tot aufgefunden worden sei. Die Ehefrau des 60-jährigen Mannes bleibt verschollen.