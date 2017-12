Im Südburgenland sind am späten Samstagabend ein Pkw und ein Reisebus aus Slowenien zusammengestoßen. Der Bus prallte danach gegen eine Mauer.

Nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland kamen zwei Menschen ums Leben, zwei weitere wurden schwer verletzt. Elf Leichtverletzte wurden in Spitäler gebracht.

Sondereinsatzgruppe des RK alarmiert

Der Zusammenstoß ereignete sich im Bezirk Jennersdorf zwischen Minihof-Liebau und Tauka. Die Unfallmeldung ging um 22.12 Uhr ein, so ein LSZ-Sprecher. Ein Großeinsatz wurde ausgelöst. Zwei Notarzteinsatzmittel sowie neun Rettungsfahrzeuge machten sich auf den Weg zur Unfallstelle.

Im Bezirk Jennersdorf wurde die Sondereinsatzgruppe des Roten Kreuzes alarmiert. Feuerwehren aus Minihof-Liebau, Jennersdorf, Tauka sowie Windisch-Minihof und Neuhaus am Klausenbach machten sich mit neun Fahrzeugen und rund 90 Kräften auf den Weg zum Unfallort.

Großeinsatz für Rettungskräfte

Ein Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Oberwart gebracht. Eine ebenfalls schwer verletzte Frau wurde ins Krankenhaus Feldbach eingeliefert.

23 Personen, die laut LSZ leichtere Verletzungen erlitten hatten, wurden im Feuerwehrhaus Minihof-Liebau erstversorgt. Anschließend wurden elf von ihnen in umliegende Spitäler gebracht.

Der Einsatz der Rettungskräfte war gegen 0.30 Uhr abgeschlossen, hieß es von der Landessicherheitszentrale. Mehrere Feuerwehren blieben während der Nacht an der Unfallstelle, um Bergungs- und Aufräumarbeiten durchzuführen und das Gelände für die Polizei, die mit Erhebungen beschäftigt war, auszuleuchten.

Sonntagfrüh waren weiterhin Kräfte der Feuerwehr Minihof-Liebau an Ort und Stelle. Die Stadtfeuerwehr Jennersdorf, die auch am Einsatz in der Nacht beteiligt gewesen war, wurde noch einmal alarmiert, um Kraftstoff aus dem Tank des Busses abzupumpen.