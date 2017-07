Die SPÖ-Abgeordnete Christine Muttonen und Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung der OSZE begrüßt die politische Einigung auf vier Top-Positionen der Organisation für die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). "Die OSZE ist sicher jetzt gestärkt, wenn es wieder eine Handlungsfähigkeit gibt", sagte Muttonen am Dienstag in Mauerbach gegenüber der APA.

"Offiziell ist es morgen durch, aber es schaut sehr gut aus. Das ist natürlich sehr erfreulich, weil ich schon lange auf einen Kompromiss gewartet habe", ergänzte Muttonen, nachdem sich die Vertreter der 57 OSZE-Staaten bei dem Treffen in Mauerbach auf die Besetzung des Amts des Generalsekretärs, des Minderheitenkommissars, des Medienbeauftragten sowie des Direktors des Büros für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) verständigt haben.

Die OSZE sei als Organisation wichtig und sie arbeite, aber es ging bei den Vakanzen "um die tatsächliche Handlungsfähigkeit". Deswegen sei die Sorge und die Unruhe unter den Diplomaten und Parlamentariern sehr groß gewesen.

Muttonen hatte am Wochenende Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) kritisiert. Sie meinte, dass Kurz seine Arbeit als OSZE-Vorsitzender vernachlässige und sich trotz der weitgehenden Handlungsunfähigkeit der OSZE lieber mit Wahlkampf beschäftige. Im APA-Gespräch erklärte Muttonen: "Ich glaube, dass auf der obersten Stufe seiner Prioritäten die Innenpolitik und nicht die Außenpolitik ist. Das finde ich bedauerlich. Das finde nicht nur ich bedauerlich, dass haben auch viele verschiedene Delegationen zum Ausdruck gebracht." Gewisse Themen, wie etwa die Migration stünden "ganz oben", aber nicht die Frage, "wie man gemeinsam im Raum der OSZE damit umgeht".

Dass Kurz den Kampf gegen Terror und Radikalisierung zum Schwerpunkt des österreichischen OSZE-Vorsitzes gemacht hat, begrüßt Muttonen dagegen: "Ich glaube, das war ein guter Griff, Prof. Neumann zu bitten, sich mit dem Thema zu befassen und letztendlich auch die verschiedenen Tagungen und Gremien damit zu befassen, weil das Thema natürlich auch alle Länder bewegt, aber auch eint." Man sollte sich auch die "untergeordneten Themen" genau ansehen, betonte sie: also etwa die Frage, warum radikalisiere sich die Jugend, soziale Fragen, Demokratisierungsprozesse und "was kann man voneinander lernen".

Die Parlamentarische Versammlung der OSZE habe bereits seit 2013 einen Terror-Sonderbeauftragten. Muttonen selbst habe 2015 bei der Herbst-Tagung der Parlamentarischen Versammlung einen Experten zum Thema Radikalisierung zur Herbsttagung in der Mongolei eingeladen. Bei der Jahressitzung der Parlamentarischen Versammlung am Sonntag in Minsk sei zudem ein Ad-hoc-Komitee gebildet worden, das sich mit dem Terrorismus auseinandersetze.

Außerdem gebe es ein Ad-hoc-Komitee zur Migration. Eine weitere wichtige Aufgabe sei, mit den Mittelmeer-Anrainerstaaten Marokko, Tunesien, Algerien, Israel und Palästina verstärkt zusammenzuarbeiten. Auch der Klimaschutz sei ein wichtiges Thema der Parlamentarischen Versammlung. Dies sei eine "Sicherheitsfrage", "weil es geht um die Migration, aber auch um die Frage des Wassers", betonte Muttonen.

Muttonen hielt bei dem Treffen in Mauerbach, an dem auch OSZE-Parlamentarier und UNO-Vertreter teilnahmen, eine Rede. Das Treffen sei gut gewesen, sagte Muttonen, weil die verschiedenen Ebenen zusammengekommen seien. "Direkter Austausch ist immer gut."