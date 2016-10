Lotto-Doppeljackpot mit 2,8 Millionen Euro .

Bei der Lotto-Ziehung "6 aus 45" am Mittwoch geht es um einen Doppeljackpot mit 2,8 Millionen Euro, nachdem am Sonntag kein Teilnehmer die "sechs Richtigen" getippt hatte. Das gaben die Österreichischen Lotterien am Montag bekannt.