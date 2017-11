Der 40-jährige Catalin C. räumte zu Beginn des Verfahrens vor dem Landgericht Freiburg ein, die damals 27-jährige Carolin D. aus Endigen im vergangenen November getötet zu haben. Es tue ihm leid.

Dem Beschuldigten wird auch der Mord an der 20 Jahre alten französischen Austausch-Studentin Lucile K. aus Lyon im Jänner 2014 in Kufstein in Tirol zur Last gelegt. An den Tatorten waren identische Spuren gefunden worden.

Die beiden Fälle können jedoch nicht gemeinsam verhandelt werden. Für den Prozess in Freiburg sind zunächst acht Verhandlungstage geplant. Ein Urteil soll es Ende Dezember geben.