Weltmeister Marquez verlängerte bei Honda .

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez hat seinen Vertrag bei Honda um zwei Jahre verlängert. Das gab das japanische Werksteam am Montag bekannt. Der 25-jährige Spanier wurde 2013 in seinem Debüt-Jahr der jüngste Weltmeister in der Motorrad-Königsklasse. Im Vorjahr holte Marquez bereits seinen vierten MotoGP-Titel.