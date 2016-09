Das 183. Oktoberfest beginnt .

Unter strengeren Sicherheitsvorkehrungen als in den Vorjahren beginnt am Samstag in München das 183. Oktoberfest. Münchens Bürgermeister Dieter Reiter wird Punkt 12.00 Uhr die Wiesn eröffnen. Rund sechs Millionen Besucher werden bis zum 3. Oktober beim größten Volksfest der Welt erwartet.