Den begehrtesten Musikpreis der Welt bekam die Band am Sonntag in der Sparte "Bestes Dance/Elektronisches Album" verliehen, wie es auf der Website der Grammy-Akademie hieß. Ausgezeichnet wurde mit dem Preis das Boxset "3D - Der Katalog", eine Sammlung von Audio- und Videoaufnahmen von Kraftwerk-Liveauftritten.

Die Wegbereiter der elektronischen Popmusik waren bereits vor drei Jahren von der Recording Academy mit einem Preis für ihr Lebenswerk geehrt worden. Der Lebenswerk-Preis wird von der Akademie allerdings außerhalb des Wettbewerbs vergeben. Mit dem Preis für "3D" setzte sich die 1970 in Düsseldorf gegründete Band nun zum ersten Mal im direkten Wettbewerb gegen andere Grammy-Kandidaten durch.

Die Grammy-Gala findet in der Nacht auf Montag in New York statt. In der Show wird aber immer nur ein Teil der Gewinner bekanntgegeben, wie etwa in den Kategorien bestes Album und beste Aufnahme des Jahres. Ein Großteil der Preise wird stets bereits vor der Show vergeben.

Zu den großen Favoriten auf die höchste Zahl von Grammys sowie den Sieg in der Königskategorie des besten Albums gehören bei der 60. Grammy-Verleihung die Rapper Jay-Z und Kendrick Lamar sowie der R&B-Sänger Bruno Mars. Musikalische Einlagen sollten in der Show unter anderen von Lady Gaga, Elton John, Sting und U2 musikalische Einlagen geboten werden.