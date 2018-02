Roland K.: Drei Personen angeklagt .

Im Tötungsfall Roland K. in Salzburg ist jetzt Anklage wegen Mordes, versuchten Raubes und Einbruchdiebstahls gegen drei Personen erhoben worden. Laut Staatsanwaltschaft Salzburg haben ein 24-jähriger Musiker und seine 20-jährige Ex-Freundin den 63-jährigen Roland K. am 19. Juli 2016 in dessen Villa in Salzburg ermordet. Ein 29-jähriger Wirt habe das damalige Paar zur Tat angestiftet.