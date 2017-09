Suu Kyi verurteilt "Menschenrechtsverletzungen" .

Myanmars De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi hat nach der Massenflucht von Hunderttausenden Muslimen erstmals Gewalt und Menschenrechtsverletzungen in ihrem Land verurteilt. Zugleich kündigte sie am Dienstag bei einer Rede in Naypyidaw an, dass die Regierung bereit sei, die Rückkehr der nach Bangladesch geflüchteten Rohingya zu gestatten - allerdings abhängig von einer Überprüfung.