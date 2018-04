"Die USA müssen sehr vorsichtig sein, nicht versehentlich russische Ziele zu treffen oder russische Berater zu töten", sagt der Politikwissenschaftler Ben Connable von der Rand Corporation. Da die Russen vielerorts an der Seite der syrischen Regierungstruppen präsent seien, schränke das die Optionen der US-Streitkräfte erheblich ein. Der Tod russischer Soldaten könnte andernfalls zu einer direkten Konfrontation der Atommächte führen.

Wahrscheinlicher erscheint daher, dass Trump sich für eine begrenzte Intervention wie vor einem Jahr entscheidet. Damals hatte der US-Präsident als Vergeltung für einen Giftgasangriff in der syrischen Kleinstadt Khan Sheikhoun (Chan Scheichun) Marschflugkörper auf einen Militärflughafen der Regierungstruppen feuern lassen. Auch Trumps Kritiker hatten den Angriff auf die Basis Al-Shairat damals als angemessene und begrenzte Reaktion gelobt.

"Der Präsident hat entschieden reagiert, als Assad vergangenes Jahr Chemiewaffen eingesetzt hat", sagte der republikanische Senator John McCain, der Trump sonst regelmäßig kritisiert. "Er sollte dies erneut tun und zeigen, dass Assad einen Preis zahlt, wenn er Kriegsverbrechen begeht." Allerdings hielt der Angriff auf Al-Shairat den syrischen Machthaber Bashar al-Assad nicht davon ab, erneut Chemiewaffen einzusetzen.

Eine weiter reichende Militärintervention der USA erscheint trotzdem unwahrscheinlich, nachdem Trump kürzlich angekündigt hat, den Einsatz der US-Truppen in Syrien bald zu beenden. Rund 2.000 US-Soldaten sollen im Kampf gegen die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) in Nordsyrien im Einsatz sein. Der Militärexperte Daniel Davis vom Politikinstitut Defense Priorities hält es für richtig, sich aus Syrien herauszuhalten.

"Die schlimmste Politikoption für die USA wäre, tiefer in den syrischen Bürgerkrieg verstrickt zu werden, der, so brutal er auch ist, keinen Einfluss auf unsere Sicherheit und unseren Wohlstand hat", sagt Davis. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass Trump unter dem Einfluss seiner Minister, seine Meinung noch mal ändert. Insbesondere sein neuer Nationaler Sicherheitsberater John Bolton ist als Befürworter von Militärinterventionen bekannt

Frankreich wartet unterdessen nach Angaben von Regierungssprecher Benjamin Griveaux den Nachweis eines Giftgas-Einsatzes in der syrischen Rebellenbastion Duma ab, bevor es reagieren wird. "Der Präsident hat wiederholt gesagt, dass es eine Antwort geben wird, wenn die rote Linie überschritten und festgestellt ist, wer dafür verantwortlich ist", sagte Griveaux am Dienstag dem Rundfunksender Europe 1.

Präsident Emmanuel Macron hatte im Februar mit einem französischen Militärschlag gedroht, sollten syrische Regierungstruppen mit C-Waffen Zivilisten töten. Bei dem mutmaßlichen Giftgaseinsatz am Samstag wurden nach Angaben von Zeugen und Hilfskräften 60 Menschen getötet und rund 1.000 verletzt. Mehrere Staaten, darunter die USA und Großbritannien, machen Syrien und Russland dafür verantwortlich. Russland bestreitet, dass es überhaupt einen Giftgasangriff gab.

Macron telefonierte am Montagabend erneut mit US-Präsident Trump. Nach einer eher zurückhaltenden Erklärung des Pariser Präsidialamtes nach dem ersten Telefonat der beiden Staatschefs am Sonntag teilte es am Dienstag mit, Macron und Trump seien sich einig, dass eine "starke Reaktion" der internationalen Gemeinschaft nötig sei. Nach Angaben französischer Regierungsvertreter laufen Absprachen über eine koordinierte Aktion mit Bündnispartnern. Dabei würden alle Optionen geprüft.

Frankreich hat ein Dutzend Rafale-Kampfbomber in Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten und damit in Reichweite Syriens stationiert. Zudem kreuzt eine französische Fregatte im Mittelmeer, die Marschflugkörper abfeuern könnte. Auch Angriffe vom französischen Festland aus gelten als Option.