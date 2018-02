Der ORF sendete eine modifizierte Version des Wahlkampfauftritts von Freitagabend, in dem klar wurde, dass er sehr wohl auf den Sager eines Mannes -"Stinkerte Juden" - reagierte. Abwerzger wörtlich: "Das soll man nicht sagen."

Ebenso deutlich wurde die Ablehnung des Gesagten durch FPÖ-Klubobmann Rudi Federspiel, der im TV-Beitrag zwar nicht zu sehen, aber zu hören war. Federspiel erwiderte: "Jeder Mensch hat seine Würde und jeder Mensch hat seine Rechte." In einem aktuellen Interview mit dem ORF räumte Abwerzger ein, dass er in dem Gespräch mit dem 86-jährigen Mann vielleicht früher hätte einschreiten sollen. Es sei nun aber klar gestellt, dass er die Aussagen des Mannes nicht widerspruchslos zur Kenntnis genommen habe. "Antisemitismus und Rassismus haben in der FPÖ Tirol und in der Politik nichts verloren", betonte der FPÖ-Spitzenkandidat.

Abwerzger fordert eine Entschuldigung seitens des ORF. Zudem brauche es "nachweisliche Konsequenzen" im öffentlich-rechtlichen Sender, verlangte der FPÖ-Chef in einer von der "Tiroler Tageszeitung" am Samstagnachmittag veranstalteten Diskussion der Spitzenkandidaten für die Landtagswahl.

Bewusst Stellungnahmen wegzulassen, sei "letztklassig", so Abwerzger. Er verwies zudem darauf, dass man nach dem Sager des Mannes ("Stinkerte Juden") noch ein "intensives Gespräch" mit dem 86-Jährigen geführt habe.

ORF Tirol-Chefredakteurin Brigitte Gogl zeigte sich gegenüber der APA "verwundert" über die Forderung des FPÖ-Chefs nach einer Entschuldigung. Ihrer Information nach habe sich die Redakteurin, die den Beitrag gestaltet hatte, mit Abwerzger ausgesprochen. Zudem habe diese am Samstag ein in der ZiB um 13.00 Uhr gesendetes Interview mit dem blauen Spitzenkandidaten geführt. Damit habe man die Sache als "erledigt" betrachtet. Sie werde aber noch einmal mit der Redakteurin ein Gespräch führen, sagte Gogl.

Einen Fehler des ORF ortete die Chefredakteurin nicht. Bei der Gestalterin des Beitrags handle es sich um eine erfahrene Journalistin, der sie es zutraue, dass diese - wenn sie über mehrere Stunden für einen Beitrag drehe - wisse, "wo sie kürzt, ohne sinnentstellend zu sein".

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) betonte in der von der "Tiroler Tageszeitung" veranstalteten Diskussion der Spitzenkandidaten im Zusammenhang mit dem ORF-Bericht, dass Antisemitismus in Tirol nichts verloren habe: "Solche Diskussionen müssen sofort beendet werden. Da muss man sofort einschreiten und sagen: Diese Diskussion ist in Tirol nicht zulässig." Sowohl Politik als auch Medien müssten alles daran setzen, dass derartige Dinge in Tirol keinen Platz haben.