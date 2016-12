Ferner auf der Agenda der Abgeordneten steht der Ausbau der Ganztagesschulen. Enteignet wird das Hitler-Geburtshaus in Braunau, wobei die künftige Nutzung noch unklar bleibt. "Eingetragene Partnerschaften" können künftig am Standesamt geschlossen werden. Eltern wird gesetzlich die Möglichkeit eröffnet, Fehlgeburten unter 500 Gramm Körpergewicht, sogenannte Sternenkinder, in das Personenstandsregister einzutragen. Schließlich ermöglicht der Nationalrat einen Pilotversuch für Alkolocks, also Wegfahrsperren für Alkoholisierte.