Cleveland schaffte gegen Boston Ausgleich zum 2:2 .

Die Cleveland Cavaliers haben das vierte Eastern-Conference-Finale der National Basketball Association (NBA) gewonnen. Angeführt vom mit 44 Punkten überragenden Superstar LeBron James feierten die "Cavs" am Montagabend einen 111:102-(68:53)-Heimsieg über die Boston Celtics. Damit steht es in der "best of seven"-Serie 2:2.