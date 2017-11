Hauptprotagonisten beim 13. Sieg im 20. Saisonauftritt waren Kyle Lowry, der u.a. acht von elf Dreipunktern "versenkte", mit 36 und DeMar DeRozan mit 30 Punkten. Pöltl kam 17:18 Minuten zum Einsatz. Der 22-jährige Wiener war bei vier von fünf Wurfversuchen aus dem Spiel erfolgreich und verzeichnete außerdem einen Ballgewinn. "Sehr starker Wurfabend und schöner 126:113-Sieg gegen die Charlotte Hornets", postete er auf Facebook. In der Nacht auf Samstag empfangen die heimstarken Raptors (7:1-Siege bisher) die Indiana Pacers.

Der nächste Gegner der Kanadier musste sich bei den Houston Rockets, dem Leader der Western Conference, 97:118 geschlagen geben. Titelverteidiger Golden State Warriors mühte sich zu einem 127:123 n.V. bei den Los Angeles Lakers.

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Mittwoch: Toronto Raptors (Jakob Pöltl mit acht Punkten in 17:18 Minuten) - Charlotte Hornets 126:113, Detroit Pistons - Phoenix Suns 131:107, Orlando Magic - Oklahoma City Thunder 121:108, Philadelphia 76ers - Washington Wizards 118:113, New York Knicks - Miami Heat 115:86, Houston Rockets - Indiana Pacers 118:97, New Orleans Pelicans - Minnesota Timberwolves 102:120, Dallas Mavericks - Brooklyn Nets 104:109, San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 104:95, Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 123:127 n.V.