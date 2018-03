Neben Musik studiert Sandro Schlaffer, Kappellmeister des Musikvereines Weinland Neckenmarkt-Horitschon, auch Geografie und Wirtschaftskunde auf Lehramt. Für dieses Studium musste er auch eine Auslandsexkursion absolvieren.

Beim höchsten Berg außerhalb Asiens: Lisa Kogler und Sandro Schlaffer. | zVg

„Ich habe mich für Chile/Argentinien beworben, da ich aufgrund der Flora und Fauna, Kultur und geografischen Diversität ein großer Fan von Südamerika bin“, schildert Schlaffer. Insgesamt war er mit einer Gruppe von 24 weiteren Studenten und einem Professor 30 Tage unterwegs. „Somit bin ich dem kalten Winter in Europa entflohen und landete im Sommer auf der Südhalbkugel“, so Schlaffer.

Der Schwerpunkt der Reise waren die Entstehung und das System der zentralen und südlichen Anden, welche die Studenten von Norden nach Süden bereist haben (per Flugzeug, Zug, Bus, Schiff und zu Fuß). Insgesamt haben sie 30.000 Kilometer zurückgelegt. Die Route startete in der Atacamawüste im Norden Chiles. „Es ist der trockenste Ort der Welt, wo es ganzes Jahr keinen Niederschlag gibt“, so Schlaffer.

Bei der Andenüberquerung: Sandro Schlaffer und Magdalena Steiner auf fast 5.000 Meter Höhe. | zVg

Die Reise setzte sich fort durch Wüsten, Halbwüsten, Salzlagunen und Bergregenwälder entlang der Anden. Der Abschluss der Reise war Patagonien mit der südlichsten Stadt der Welt, Punta Arenas. „Das südlichste Gebiet in Patagonien hat die größte zusammenhängende Eisfläche hinter der Antarktis und Grönland. Das war wirklich beeindruckend“, fügte Schlaffer hinzu.

Schlaffers persönliche Highlights waren unter anderem der Regen in der Atacamawüste, wo es durchschnittlich nur alle sechs Jahre einmal regnet sowie die Überquerung der Anden mit dem Bus auf fast 5.000 Meter Höhe. „Weitere schöne Momente waren, dass man Flamingos, Pinguine, Nandus, Andenkondore und verschiedene Kamelarten in der Wildnis zu sehen bekommt, aber auch das Wandern und Zelten in Patagonien hat mir sehr gut gefallen“, so Schlaffer.