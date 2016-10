Obmann und Gründer Matthias Strolz gab bei der Mitgliederversammlung - also dem Parteitag - am Samstag in Graz unter anderem das Motto aus: "Österreich geht anders." Zur Parteifarbe Pink gesellt sich nun die Farbe Gelb. Auch ein Leitantrag zur ORF-Reform inklusive Abschaffung der Gebühren stand auf der Tagesordnung.

Zudem gibt es neues Personal an der Schalthebeln der Partei: Feri Thierry legte seine Funktion als NEOS-Bundesgeschäftsführer zurück. Seine Nachfolge tritt der bisherige Klubdirektor im Nationalrat, Stefan Egger, an. Auch einen Generalsekretär bekommen die NEOS.

Wie vom NEOS-Chef gewohnt gab es bei seiner Eröffnung nicht nur einen Leitsatz. "Wir bohren harte Bretter, wir bohren stark, wir bohren mit Leidenschaft, und jedes Brett ist irgendwann durch", lautete eine weitere Durchhalteparole bis zur nächsten Wahl.

Dass auch die Pinken mit einem vorzeitigen Ende der Legislaturperiode rechnen, legt die Präsentation einer Plakat- und Postkartenserie nahe. Strolz: "Wir werden hier die größte Kampagne losfahren, die wir jemals als Bürgerbewegung gemacht haben."

"Ich bremse nicht für Bürokraten"

Zweistelligkeit gab Strolz auch erneut als Ziel aus. Wie die NEOS das erreichen wollen: Mit Slogans wie "Mein Land macht Reformen statt Schulden", "Ich bremse nicht für Bürokraten" und "Voll dabei statt voll daneben".

Verantwortlich für die Slogans ist die Österreich-Tochter der Berliner Agentur "heimat", die in Deutschland vor allem Kampagnen der FDP betreut hat. Die "Sonnenfarbe" Gelb soll das Pink allerdings nicht zur Gänze vertreiben - wie es auch die kurze Einspielung des Aerosmith-Songs "Pink" bei der Mitgliederversammlung deutlich machte.

"Wir werden ein kräftiges Lebenszeichen geben, auch in diesem Vorwahlkampf", versuchte Strolz die mehr als 200 Mitglieder auf dem Grazer Schloßberg zu motivieren.

Dementsprechend lautete ein weiteres Motto: "Wir verlassen die Zuschauersessel." Dennoch gab es viel Lob für, so Strolz, den "besten Parlamentsklub des Kontinents". Und auch die von der Regierung präsentierte Bildungsreform basiere weitgehend auf den Vorschlägen der NEOS. "Ja, das ist ein Durchbruch", sah sich Strolz in seiner Rede dementsprechend bestätigt.

"NEOS ist Mittel zum Zweck"

Demonstrativ enttäuscht zeigte sich Strolz vom derzeitigen österreichischen Standpunkt zum Freihandelsabkommen CETA der EU mit Kanada. "Die Luft ist voll und die Hauptstraßen sind voll mit Schwachsinn. Die sind echt vollgestopft mit einem dumpfen Populismus", meinte der NEOS-Gründer dahin gehend.

Nicht nur deswegen dürfe die Oppositionspartei nicht aufhören, harte Bretter zu bohren und die Zweistelligkeit anzustreben. Strolz: "NEOS ist nie Selbstzweck, NEOS ist Mittel zum Zweck."

Inhaltlich im Mittelpunkt stand bei der Mitgliederversammlung ein Leitantrag mit dem Titel: "Radio und Fernsehen geht anders. Holen wir den ORF ins 21. Jahrhundert". Darin fordern die NEOS etwa die Abschaffung der "Zwangsgebühren".

Stattdessen soll der öffentlich-rechtliche Sender - gemeinsam mit privaten Medien - im Sinne einer "Inhalte-Förderung" aus dem Bundesbudget finanziert werden. Auch eine Gremienreform sowie eine Strukturreform sieht der Antrag vor. Strolz: "Wenn nicht, haben wir im ORF das Schicksal der Austrian Airlines."