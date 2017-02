Brandstifter und Waffennarr stellte sich der Polizei .

Ein psychisch kranker 41-jähriger Mann hat am Mittwoch in seinem Wohnhaus in Neutal, Bezirk Oberpullendorf, Feuer gelegt. Danach verständigte er die Polizei, wartete in einem Gasthaus auf die Beamten und ließ sich widerstandslos festnehmen.