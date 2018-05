Die Capitals gewannen am Montag in Washington Spiel sechs mit 3:0 und stellten in der "best of seven"-Serie auf 3:3. Damit wird der Stanley-Cup-Finalist der Eastern Conference im alles entscheidenden Spiel am Mittwoch in Tampa ermittelt.

Zweimal T.J. Oshie (36., 60.) sowie Devante Smith-Pelly (51.) trafen für die Gastgeber. Washingtons Torhüter Braden Holtby feierte mit 24 Paraden seinen ersten "Shutout" der laufenden Saison. Der Sieger der Entscheidungspartie am Mittwoch spielt gegen die Vegas Golden Knights um den Stanley Cup.