Winnipegs Paul Stastny (11./52.) war mit zwei Toren und einer Vorlage der Topscorer beim Auswärtssieg seiner Mannschaft. Jets-Schlussmann Connor Hellebuyck stoppte 36 Schüsse. Im Finale der Western Conference warten die Vegas Golden Knights. Sowohl Winnipeg als natürlich auch Liga-Neuling Vegas stehen zum ersten Mal im Halbfinale der Profi-Liga. Los geht es Samstag (Ortszeit) in Winnipeg.

Winnipeg darf vom ersten kanadischen Stanley-Cup-Triumph seit jenem von Montreal (1993) träumen. Im Osten ermitteln Tampa Bay Lightning und die Washington Capitals den zweiten Finalisten um den Stanley Cup.

NHL-Ergebnis vom Donnerstag - Western-Conference-Halbfinale ("best of seven): Nashville Predators - Winnipeg Jets 1:5. Endstand in Serie: 3:4. Conference-Finale ab Samstag (Ortszeit): Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights