"Wenn ich eine Weihnachtswunschliste machen würde, dann würde ich mir bei ihm noch ein Jahr oder zwei Jahre wünschen in einem Mittelfeldteam", sagte der Wiener. Dies dürfte aber nicht automatisch ein Nein zu einer sofortigen Verpflichtung bedeuten: "Aber die Weihnachtswunschliste ist für mich in diesem Jahr entfallen, insofern gilt es, einen guten Kompromiss zu finden und vielleicht, so wie der Nico eine mutige Entscheidung getroffen hat, müssen auch wir eine mutige Entscheidung treffen", meinte Wolff weiter.

Im Interview mit der dpa erklärte er zudem noch einmal, dass er bei Fahrern, die wasserdichte Verträge haben, keine Abwerbeversuche starten werde. "Ja, wir respektieren die Verträge, die die Fahrer mit anderen Teams haben", sagte Wolff. "Wir würden auch nicht wollen, dass sich unsere Fahrer nach der nächstbesten Gelegenheit umdrehen."