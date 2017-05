In Paris führen die "Ahornblätter" die Vorrundengruppe B mit neun Punkten sowie 17:3-Toren an und sind als einziges Team des Turniers noch ohne Punktverlust. Mit dem 6:0 (1:0,2:0,3:0) gegen Weißrussland gewann der 26-fache Titelträger auch sein drittes Spiel. NHL-Profi Nate MacKinnon von den Colorado Avalanche traf doppelt und hat nun bereits fünf Treffer erzielt.

Dennoch ist McKinnon nicht die Nummer eins in der Scorerliste. Der Russe Artemi Panarin hat nach drei Partien neun Punkte (drei Tore) auf dem Konto. In Köln steuerte er gegen Deutschland vier Assists zum 6:3-(3:0,2:0,1:3)-Sieg bei. Die Russen präsentierten sich gegen den Co-Gastgeber erneut stark im Powerplay, drei der ersten vier Tore schossen sie in Überzahl. In Gruppe A liegt Russland vor den USA in Führung. Die Amerikaner bezwangen den neunfachen Weltmeister Schweden nach dreimaligem Rückstand noch mit 4:3 (2:3,1:0,1:0).

In der Kanada-Gruppe B holte Tschechien gegen Finnland ein 0:3 auf und setzte sich am Ende mit 4:3 (0:3,0:0,3:0) nach Penaltyschießen durch. Die Finnen, die 2016 im WM-Finale standen, hatten am Sonntag überraschend mit 1:5 gegen Frankreich verloren.