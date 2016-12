Die Frau soll auf diversen Portalen eine falsche Altersangabe gemacht, Termine organisiert, Preise ausgehandelt und den gesamten Lohn für den käuflichen Sex eingesteckt haben.

Die Taten lagen im Zeitraum von 2012 bis Juli 2013, wie das Landgericht Hildesheim am Freitag mitteilte. Dem Mädchen soll die Mutter mit dem "Rauswurf" gedroht haben, falls dieses sich weigerte, der Prostitution nachzugehen.

Der Anklagevorwurf beim Landgericht gegen die 37-Jährige lautet Zuhälterei und sexueller Missbrauch von Kindern. Mitangeklagt ist der 40 Jahre alte Lebensgefährte der Frau. Er soll in drei Fällen die damals elf und 16 Jahre alten Töchter der Angeklagten sexuell missbraucht haben. Laut Anklage war die Mutter dabei anwesend. Statt das Geschehen zu unterbinden, habe sie es sogar gefördert. Der Prozess startet am 18. Jänner. Das Urteil könnte am 8. Februar ergehen.