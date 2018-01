SPÖ Burgenland begrüßt Ludwigs Wahl zum Wiener SPÖ-Chef .

Dass Michael Ludwig am Wochenende die Wahl zum Wiener SPÖ-Vorsitzenden für sich entschied, wird bei der SPÖ Burgenland mit großem Wohlwollen aufgenommen: Er halte Ludwig "für einen ausgezeichneten Parteivorsitzenden für Wien" und würde ihn auch als "sehr guten Bürgermeister" beurteilen, sagte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) am Montag in Eisenstadt vor Journalisten.