An dem Vorhaben scheiden sich die Geister. Die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung bereitet, wie angekündigt, eine Anpassung der Familienbeihilfen für Kinder im Ausland je nach der lokalen Kaufkraft vor. Vor allem für Eltern, die in Österreich arbeiten, deren Kinder aber daheim in Osteuropa bleiben, würde das niedrigere Auszahlungen bedeuten. Von EU-Seite gibt es gegen eine solche unterschiedliche Behandlung massive Bedenken, Niederösterreichs Landesregierung hat hingegen dem Gesetzesentwurf jetzt offiziell den Segen erteilt.

Am heutigen Freitag endet die Begutachtungsfrist für die von Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) vorgelegte Änderung bei den Familienbeihilfen. Betroffen wären unter anderem Pflegekräfte aus der Slowakei oder aus Rumänien, die bei der 24-Stunden-Betreuung in Niederösterreich im Einsatz sind, deren Kinder aber in der Heimat leben. Die Regierung erhofft sich dadurch nach eigenen Berechnungen Einsparungen von rund 100 Millionen Euro.

NÖ Landesregierung hat keine Einwendungen gegen Gesetzesreform

Die niederösterreichische Landesregierung hat in ihrer Stellungnahme mitgeteilt, dass sie „keine Einwendungen“ gegen die Gesetzesreform habe. Die türkis-blaue Regierung bereitet die Umstellung ab 2019 vor. Sie kämpft aber gegen Kritik in Österreich durch SPÖ, Gewerkschaft und Arbeiterkammer. Diese machen geltend, dass ausländische Beschäftigte in Österreich die gleichen Beiträge und Steuern wie Österreicher zahlen. Sie hätten daher auch einen Anspruch auf gleich hohe Beihilfen.

Die Regierung argumentiert hingegen gestützt auf ein Gutachten, dass eine Ausbezahlung der Familienbeihilfe je nach Kaufkraft im Heimatland zulässig sei. Die Slowakei, aber auch Ungarn und Slowenien haben Österreich schon vehement vor einer derartigen Neuregelung gewarnt, weil dies Arbeitskräfte aus dem EU-Ausland in Österreich benachteilige.