Bei einigen Tieren wurde die ansteckende Hirnkrankheit CWD (Chronic wasting disease) festgestellt. Um eine weitere Verbreitung zu verhindern, soll die betroffene Herde, die im Gebiet Nordfjella zwischen Oslo und Bergen lebt, bis zum 1. Mai 2018 getötet werden.

Die Lebensmittelaufsicht und das Umweltamt wurden aufgefordert, einen Plan dafür aufzustellen. Norwegen ist das einzige Land in Europa, in dem die Krankheit bisher aufgetaucht ist. Vorläufig wurden fünf Fälle, drei Rentiere und zwei Elche, registriert. CWD ist eine ansteckende Prionenerkrankung, ähnlich wie Rinderwahnsinn BSE und Scrapie bei Schafen. Sie greift das zentrale Nervensystem an. Auf Menschen und Haustiere wurde CWD Experten zufolge bisher nicht übertragen.