Der Mann wurde zwischen dem Fahrzeug und einem Brett eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er wenig später starb. Das berichtete die oberösterreichische Polizei am Freitag.

Ein 19-jähriger Kollege des Verunglückten steuerte den Stapler. Er setzte ihn in Betrieb, während der 23-Jährige danebenstand und an einem Computer arbeitete. Der Lenker gab gegenüber der Polizei an, dass der Stapler wesentlich schneller als normal losgefahren sei.

Das Fahrzeug scherte aus, erfasste den Arbeiter und drückte ihn gegen ein Holzbrett. Sofort eingeleitete Reanimationsversuche blieben erfolglos.