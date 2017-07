60 Rinder bei Großbrand auf Vierkanthof gerettet .

Bei einem Großbrand sind in der Nacht auf Sonntag zwei Seiten eines Vierkanthofes in Lohnsburg am Kobernaußerwald (Bezirk Ried im Innkreis) niedergebrannt. Die Feuerwehren konnte 60 Rinder aus dem Stallgebäude retten. Personen waren nicht unmittelbar gefährdet. Es waren 15 Feuerwehren mir rund 200 Mann im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar, so die oberösterreichische Polizei.