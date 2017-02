61-Jähriger tot auf der Straße gefunden .

Ein am Samstag in den frühen Morgenstunden auf der Steyrlinger Landstraße in der Nähe von Steyrling (Bezirk Kirchdorf an der Krems) tot aufgefundener 61-Jähriger ist laut Polizeiangaben vermutlich Opfer eines Verkehrsunfalles mit Fahrerflucht geworden.