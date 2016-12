81-Jährige starb bei Brand in ihrem Haus .

Eine 81-jährige Pensionistin ist am Donnerstagabend bei einem Brand in ihrem Haus im oberösterreichischen Gmunden ums Leben gekommen. Die von einer Verwandten wegen des Brandes alarmierten Einsatzkräfte fanden die Frau laut Landespolizeidirektion Oberösterreich tot in ihrer Küche.