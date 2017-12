Brückengeländer bohrte sich durch Windschutzscheibe .

Eine Portion Glück hatte am Samstag in der Früh ein Autofahrer, der in Pasching (Bezirk Linz-Land) von der schneeglatten Straße abgekommen und gegen ein Brückengeländer gekracht war. Stahlteile des Geländers bohrten sich durch die Windschutzscheibe des Pkw. "Der Lenker blieb wie durch ein Wunder unverletzt", erklärte Wolfgang Meindl von der Freiwilligen Feuerwehr Pasching.