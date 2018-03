Drei Kinder bei Verkehrsunfall verletzt .

Drei Kinder sind bei einem Auffahrunfall in Pettenbach (Bezirk Kirchdorf) in Oberösterreich am Samstag verletzt worden. Ein 38-jähriger Lenker dürfte einen vor ihm abbiegenden 42-Jährigen übersehen haben. Die fünf Monate alte Tochter des 38-Jährigen sowie die fünf- und siebenjährigen Kinder des 42-Jährigen mussten medizinisch versorgt werden.