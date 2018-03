Beim Fällen einer 30 Meter hohen Esche fiel der Baum zwar in die vorgesehene Richtung, beim Aufprall auf den Boden brach aber ein großes Stück ab. Der Teil rammte sich in den Boden und kippte dann in einen von den Waldarbeitern eigentlich als sicher eingeschätzten Bereich. Dort trafen die Enden des abgesplitterten Stücks den 55-Jährigen am Kopf. Der Mann aus der Gmundner Nachbargemeinde Gschwandt wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.