Mann starb nach Sturz über Stiege .

Ein 65-Jähriger hat am Sonntag in Steyregg in OÖ bei einem Sturz über eine Stiege tödliche Kopfverletzungen erlitten. Er hatte es nach dem Unfall noch geschafft, sich nach Hause zu schleppen. Dort war er aber zusammengebrochen und gestorben