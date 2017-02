Am Nachmittag wird in Linz der Landesparteivorstand seiner ÖVP zusammentreten. Dabei soll über den Zeitpunkt und den Ablauf seines Rückzugs beraten werden. Danach wird Pühringer vor die Presse treten.

Als Nachfolger gilt sein Stellvertreter Thomas Stelzer als fix. Der derzeitige Bildungslandesrat feiert in nicht ganz zwei Wochen seinen 50. Geburtstag. Pühringer feiert am 2. März sein 22-jähriges Amtsjubiläum, an diesem Tag findet auch die nächst Landtagssitzung statt. Er ist nach Niederösterreichs Erwin Pröll der zweite Langzeit-Landeshauptmann der ÖVP, der sich verabschiedet.

Am Mittwoch waren bereits Gerüchte über einen Rücktritt Pühringers laut geworden. Die "Presse" soll das aus Parteikreisen erfahren haben.